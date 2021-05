Die wichtigen Dinge

Do you listen to Girl In Red? Nein, das ist kein Promospruch einer Plattenfirma. Unter diesem Claim finden sich bei Tik Tok und Facebook meist junge Frauen zusammen, die, richtig, Fans der norwegischen Singer-/Songwriterin Marie Ulven Ringheim alias Girl In Red sind. Die Frage, ob man Girl In Red hört, hat sich inzwischen so verselbständigt, dass sie ins Urban Dictionary aufgenommen wurde: als Synonym für Lesben und Queers.

Die 22jährige Tochter eines Polizisten und einer Verkäuferin, aufgewachsen in einer Kleinstadt in der Nähe Oslos, kann neben ihrer riesigen Fanschar auf schier unglaubliche Klickzahlen verweisen. Ihr Song »I Wanna Be Your Girlfriend« von 2018 erreichte bislang über 160 Millionen Spotify-Streams, »We Fell In Love In October« aus demselben Jahr hat stolze 42 Millionen Aufrufe bei Youtube. Noch ein paar Zahlen: Zwei selbstproduzierte und ohne Labelunterstützung veröffentlichte EPs (Ch...