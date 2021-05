Keine Waffen nach Israel

Die Weigerung der Hafenarbeiter von Livorno, der größten Hafenstadt Italiens am Tyrrhenischen Meer im Landesnorden, das Schiff »Asiatic Island« zu beladen, das für Israel bestimmte Waffen transportieren sollte, hat die landesweite Solidarität mit dem Befreiungskampf des palästinensischen Volkes befeuert. Nach der Aktion am Freitag waren am Wochenende von Palermo bis Bologna Zehntausende Menschen auf den Straßen Italiens, wie die linke Zeitung Il Manifesto am Montag berichtete. In der Hauptstadt folgten über 5.000 Menschen dem Aufruf der palästinensischen Gemeinschaft Roms und des Latiums. Darunter Italiener sowie in Italien geborene und aufgewachsene afrikanische, asiatische und lateinamerikanische Menschen, die zusammen mit Palästinensern, von denen viele das Land nie gesehen haben, demonstrierten.

Im Namen des Zentralkomitees übermittelte der Generalsekretär der Kommunistischen Partei (PCI), Mauro Alboresi, der Botschaft des Staates Palästina in Rom sein...