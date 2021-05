Alles ändern – damit sich nichts ändert

Ende des vergangenen Jahres registrierten auch französische Medien, was die junge Welt schon beim Amtsantritt des Präsidenten Emmanuel Macron vermutet hatte: Dem Spruch des Prinzen Salina aus Giuseppe Tomasi di Lampedusas Roman »Der Leopard« folgend – alles ändern, damit nichts sich ändert –, habe die Afrika-Politik des Staatschefs in den vier Jahren seiner Amtszeit vor allem aus Ankündigungen bestanden und nicht aus Taten oder gar der klaren Absage an die über Jahrzehnte gepflegten berüchtigten neokolonialen Beziehungen zu nützlichen Despoten. Wie sein Vorgänger, der Sozialdemokrat François Hollande, habe auch Macron immer wieder das nahezu »emotionale« Verhältnis der alten Kolonialherren zu Afrika zur Schau gestellt, wunderte sich die Pariser Tageszeitung Libération in ihrer Ausgabe vom 24. November 2020.

Sie zitierte bei dieser Gelegenheit Hollande, dem Macron als Wirtschaftsminister gedient hatte. Am 4. Februar 2013, nach der Einnahme der berühmten mit...