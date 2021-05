Giftgas gegen Kurden?

Seit drei Wochen versuchen türkische Invasionstruppen, sich im Bergland der an die Türkei angrenzenden Kurdistan-Region des Irak festzusetzen. Dabei kommt es zu intensiven Gefechten mit der in Höhlen und Tunnelsystemen verschanzten Guerilla der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Zwar sei es den Angreifern gelungen, einige Gipfel zu besetzen und an manchen Orten ein paar Kilometer weit vorzurücken. Zudem versuche die Armee, die Guerillastützpunkte einzukesseln und voneinander abzuschneiden, nahm der Oberkommandierende der kurdischen Volksverteidigungskräfte (HPG), Murat Karayilan, am Sonnabend in einer vom kurdischen Fernsehsender Sterk TV ausgestrahlten Videobotschaft eine Zwischenbewertung vor. Doch bislang habe der Widerstand die überlegene Militärtechnik der Türkei ins Leere laufen lassen. Bis Mitte Mai seien 18 Guerillakämpfer gefallen, zu einigen weiteren bestünde kein Kontakt. Die Verluste der türkischen Armee gab Karayilan mit 187 Personen an, eine B...