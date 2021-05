Ohne Eltern, ohne Geld

Pflege- und Heimkinder haben einen schweren Start ins Leben – wer würde dem widersprechen? Trotzdem wurde ihre Lage über Jahrzehnte zusätzlich erschwert – von Staats wegen. Von dem Geld, das sie per Ferien- oder Studentenjob, im Rahmen von Praktika oder einer Berufsausbildung verdienen, mussten sie bis zu 75 Prozent ans Jugendamt abtreten. So verlangte es bisher Paragraph 94 des achten Sozialgesetzbuches, wobei es den Behörden im Falle von »ehrenamtlicher oder vergleichbarer Erwerbstätigkeit« ins Ermessen gestellt war, in welchem Umfang sie von der sogenannten Kostenheranziehung Gebrauch machen. Mitunter wurde weniger eingezogen, häufig aber auch der ganze Satz. Von 1.000 Euro Lehrgeld blieben dann gerade mal 250 Euro übrig.

Obwohl die Regelung schon sehr lange in der Kritik stand, wurde sie erst jetzt gekippt. Nach dem am 7. Mai durch den Bundesrat verabschiedeten »Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen« dürfen nach dessen Inkrafttreten maximal ...