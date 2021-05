Schmutzige Deals mit Neonazis

Am Montag hat das Landgericht Erfurt mit der Neuauflage des sogenannten Ballstädt-Prozesses begonnen. Das Verfahren geht zurück auf den gezielten Angriff einer Gruppe von mindestens 15 Faschisten, die bereits im Februar 2014 eine Kirmesgesellschaft, die im örtlichen Kulturzentrum feierte, angegriffen und die Anwesenden brutal zusammengeschlagen hatten. Bei der Attacke der Nazis waren zehn Menschen teils schwer verletzt und die Räumlichkeiten des im Landkreis Gotha gelegenen Ballstädter Kulturzentrums stark verwüstet worden (jW berichtete).

Während die Opfer des Angriffs seit sieben Jahren vergeblich auf eine rechtskräftige Verurteilung der Täter warten, stellte die Vorsitzende Richterin einem ersten Angeklagten am Montag einen Deal in Aussicht. Wie von den Opfern der rechten Gewalttäter und einer Reihe von antifaschistischen Organisationen bereits vor der Neuauflage des Prozesses befürchtet worden war, bot die Richterin dem Angeklagten einen Deal an. Sollt...