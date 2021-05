Kehrtwende in Riad

Ende April überraschte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, als er in einem Interview mit dem Middle East Broadcasting Center versöhnliche Töne gegenüber dem Iran anschlug. Noch 2018 hatte er in einem Interview mit dem US-Sender CBS über den religiösen Führer im Iran, Ajatollah Ali Khamenei, gesagt, dieser sei »Hitler sehr ähnlich«. Nun machte der Kronprinz deutlich, dass er »gute Beziehungen« mit dem Iran anstrebe. Kurz zuvor hatten sich Delegationen beider Länder in Bagdad, der Hauptstadt des Iraks, getroffen. Auch Damaskus wurde ein Besuch abgestattet und die Öffnung der saudischen Botschaft angekündigt.

In dem 90minütigen Interview ging es offiziell um die »Vision 2030«, mit der der Thronfolger 2016 seine Zukunftsplanung für das Königreich skizziert hatte. In dem Jahr hatte Riad den schiitischen Prediger Nimr Al-Nimr hinrichten lassen. Die saudische Bot...