»Ohne Gemeinschaft kein Überleben«

Die Berliner Charité hat kürzlich die vorläufigen Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, die zu dem Ergebnis kommt, dass »sexuelle und geschlechtliche Minderheiten« stärker unter dem coronabedingten Shutdown leiden würden als Heterosexuelle. Decken sich die Studienergebnisse mit Ihren Erkenntnissen?

Das überrascht mich nicht. Es ist aus vielen auch internationalen Studien seit Jahren bekannt, dass sexuelle und geschlechtliche Minderheiten stärker unter psychischen Problematiken leiden als heterosexuelle Menschen. Teilweise werden zwei- bis dreimal so hohe Werte hinsichtlich depressiver Symptome, ängstlicher Anspannung, Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit etc. gemessen. Wenn ich nur eine Zahl nennen darf, die mich in letzter Zeit alarmiert hat: Fast ein Viertel der schwulen und bisexuellen Männer unter 25 Jahren in Deutschland gaben an, in den zurückliegenden Wochen über Suizid nachgedacht zu haben. Und diese Befragung wurde vor der Pandemie durchgef...