50 Jahre Dalli Dalli – die ­große Jubiläumsshow

Im Mai 1971 feierte »Dalli Dalli« Premiere und wurde vor allem durch Hans Rosenthal sehr beliebt. In der Neuauflage gibt Johannes B. Kerner das legendäre Startsignal – aber darum geht es uns hier natürlich überhaupt nicht, sondern um die Leistung des Holocaustüberlebenden Rosenthal und um diese seine Geschichte und wie sie in der Jubiläumssendung aufgegriffen und thematisiert wird: Wir schreiben das Jahr 1978. Die 75. Ausgabe der TV-Show fällt auf den 9. November, an dem sich die Reichspogromnacht zum 40. Mal jährt. Moderator Hans Rosenthal bittet darum, die Sendung zu verschieben. Das ZDF lehnt ab. Rosenthal moderiert im schwarzen Anzug. Das ist sie, die Vergangenheitsbewältigung à la BRD, die erst dann mit vollem moralischen Ernst einsetzte, als alle Ve...