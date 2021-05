Nebensache des Tages: Fußball in Kolumbien

Die Augen gereizt, das Atmen fällt schwer. Was manche von uns kennen, dürfte für die Protagonisten eines Männerfußballspiels in der Copa Libertadores, quasi der Champions League Südamerikas, eine neue Erfahrung gewesen sein: durch die Luft waberndes Tränengas. In der nordkolumbianischen Küstenmetropole Barranquilla duellierten sich am Donnerstag (Ortszeit) die Teams von América de Cali und Atlético Mineiro aus Brasilien – wenn das Spiel nicht gerade, wie insgesamt fünfmal, unterbrochen wurde.

Tränengas beim Fußball? Hatten etwa wieder einmal Chaoten den Sport für Randale...