Kampf um Meerengen

Kein Indopazifik ohne den Suezkanal: Diese Schlussfolgerung zog nach der Havarie des Containerschiffs »Ever Given« in dem Wasserweg zwischen dem Mittelmeer und dem Roten Meer Mohammed Soliman, ein Experte am Washingtoner Thinktank Middle East Institute (MEI). Die »Ever Given« hatte den Suezkanal Ende März fast eine Woche lang blockiert und damit gewaltige wirtschaftliche Schäden verursacht. Zwölf Prozent des Welthandels, zehn Prozent der globalen Erdöl- und acht Prozent der globalen Flüssiggastransporte werden normalerweise durch den Kanal transportiert. Experten beziffern den Wert der Waren, die täglich die Großstadt Suez an seinem südlichen Ende passieren, auf durchschnittlich 9,6 Milliarden US-Dollar (7,9 Milliarden Euro). Stecken sie fest, hat das gravierende Folgen: Sensible Lieferketten funktionieren nicht mehr; in den Zielhäfen treffen keine Container ein, die nach ihrer Leerung neu beladen werden könnten. Die Schäden sind groß.

