Der Kenntnissammler

Im Veranstaltungsverzeichnis und in den Angaben zur Geschichte der Hochschule erinnert nichts an den ersten Direktor der philosophischen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin nach 1949. Nun gut, dann tun wir es eben.

Das Kind Walter Hollitscher, am 16. Mai 1911 in Wien geboren, wuchs zwischen den beiden Haushalten seiner geschiedenen Eltern in Österreich und in Tschechien relativ gutbürgerlich auf. Er war nach eigenem Bekunden Eidetiker, das heißt er las etwas und konnte es sich danach (praktisch vollständig) merken. Im Prager Kinderheim wurde er von der jungen Helene Weigel betreut, mit zehn Jahren las er Karl Kraus’ »Letzte Tage der Menschheit«, mit 13 Jahren versuchte er sich am »Kapital« von Karl Marx. Zur selben Zeit wurde Hollitscher Mitglied in der tschechischen Kommunistischen Jugend. 1929 trat er in die KPÖ ein und begann an der Universität Wien sein Studium der Philosophie, Biologie und Medizin. 1933 promovierte er bei »meinem Lehrer Moritz Sc...