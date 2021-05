Zum Inhalt dieser Ausgabe | Ergebnislose Reklame »12. Nationale Maritime Konferenz« diskutierte über Reedersubventionen und »grüne Treibstoffe« Burkhard Ilschner Klingt nach einem Reklamespruch: »Wirtschaft braucht Meer.« So lautete der amtliche Slogan der »12. Nationalen Maritimen Konferenz« (NMK). Ihre Ergebnisse ähneln denen früherer Treffen: Die maritime Wirtschaft ruft nach mehr Subventionen, die Politik macht mehr Zusagen – und die Beschäftigten schauen in eine ungewisse Zukunft. Anfang dieser Woche hat die 12. NMK – coronabedingt als Mischform aus Live- und Digitalforum – in Rostock getagt. Im Mittelpunkt stand unter anderem die Situation der Werften vor dem Hintergrund sowohl der Coronakrise, die den Kreuzfahrtschiffbau lahmgelegt hat, als auch der Wettbewerbssituation mit der Konkurrenz aus Asien. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Reinhard Lüken, kritisierte am Dienstag laut Radio Bremen: »Fast jedes zweite Schiff weltweit wird von einem Europäer bestellt. Aber von diesen Bestellungen landen gerade mal fünf Prozent innerhalb der EU.« Lüken fordert daher Finanzhilf...

Artikel-Länge: 4085 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen