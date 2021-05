Der Wahrheit ein Stück näher

Mit einem Autokorso und einem ausgelassenen Hupkonzert feierten sie am Dienstag nachmittag im Belfaster Stadtviertel Ballymurphy einen großen Sieg. Fast alle waren auf der Straße und jubelten den Aktiven der Ballymurphy-Massaker-Gruppe zu. Es geht um die Aufarbeitung des Nordirland-Konflikts und die Widerlegung der offiziellen Propagandalügen. Vom 9. bis 11. August 1971 wurden während eines brutalen Einsatzes der britischen Armee in dem irischen Arbeiterviertel im Westen von Belfast zehn Menschen erschossen. »Wir haben den harten Kern der IRA ausgelöscht«, behauptete der damalige Presseoffizier und spätere Oberkommandeur der britischen Armee, Michael Jackson, kurz darauf im Belfast Telegraph.

Am Dienstag, nahezu fünfzig Jahre später, gab Richterin Siobhan Keegan das Ergebnis einer erneuten Untersuchung dieser Todesfälle bekannt: Alle zehn Opfer waren völlig unschuldig und haben sich an den betrachteten Tagen nichts zuschulden kommen lassen. Auch die an ihr...