Kein lausiger Treffer

Einen wunderschönen guten Morgen! Am 13. Spieltag, am vergangenen Wochenende, wurde nach drei Monaten die Gruppenphase des argentinischen Ligapokals beendet, des einzigen in ganz Südamerika, bei dem in zwei Dreizehnerzonen die Viertelfinalisten ermittelt werden: jeder gegen jeden (ohne Rückspiel) plus je ein interzonaler Klassiker. Vakant waren vier Plätze.

In Zone eins hatte River Plate beim Heimspiel im neu modulierten Stadion Monumental (die Leichtathletikbahn etwa ist Geschichte), gute Chancen zu gewinnen. Gegner war Aldosivi aus dem nicht so schönen Atlantikbadeort Mar del Plata. Am Ende bestätigte der Millonario die Erwartungen, erreichte gegen den Haifisch einen ungefährdeten Arbeitssieg und wurde Dritter. Der 35jährige Fernando Gago (einer der besten silberländischen Kicker der nuller Jahre, Meister unter Bernd Schuster bei Real Madrid und 2014 Vizeweltmeister) scheint, mit lediglich drei Erfolgen, seinem Trainerjob bei Aldosivi noch nicht so ganz ...