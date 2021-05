Der unverhoffte Charme des Geldes

Der Job als Paketbote ist nicht das, was sich der kapitalismuskritische Pierre-Paul einst erträumt hat. Als er eines Tages bei einer Lieferung Zeuge eines Überfalls wird, bei dem außer einigen Leichen auch die Beute zurückgelassen wird, nimmt er das Geld an sich. Und dann heißt es: Trouble is my business. CDN 2018. Hübscher Film von Regisseur Denys Arcand, der das Genrekino und dessen Stereotypen fein ironisch unterläuft.

Arte, Mi., 20.15 Uhr

Spezial Live

Kanzlerkandidat im Interview

Wenn man früh und sanft einschlafen will: Olaf Scholz, Vizekanzler und Spitzenkandidat der SPD, stellt sich live in Berlin den Fragen von Linda Zervakis und Louis Klamroth.

Pro sieben, Mi., 20.15 Uhr

Geldwäscheparadies BRD

Unsere Republik ist ein Paradies für Geldwäscher. E...