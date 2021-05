Rotlicht: Gesinnung

Was »Gesinnung« ist, lässt sich am ehesten durch Abgrenzung zu anderen Begriffen feststellen. Anders als die Meinung ist sie nicht allein auf einzelne Themen bezogen, und sie wandelt sich allenfalls langsam. Darin ist sie zwar der Haltung verwandt. Doch ist Haltung eher formal als inhaltlich bestimmt; Neugier oder Mut sind Haltungen, ohne dass damit gesagt würde, worauf sich die Neugier richtet oder wofür der Mut eingesetzt wird. Auch zeigt sich die Haltung äußerlich, während die Gesinnung am Innerlichen gemessen wird. Man sieht zum Beispiel, wie jemand die alte, kranke Erbtante pflegt; man sieht nicht, ob aus Liebe, aus Pflichtgefühl oder mit Blick aufs Aktienpaket. Das aber entscheidet über die Gesinnung.

»Gesinnung« geht also aufs Ganze des Menschen. Doch ist sie auch von Weltanschauung oder gar Ideologie zu unterscheiden. Letztere sind weitgehend bewusst und beruhen auf Gründen, die mehr oder minder konsequent in einen Zusammenhang gebracht wurden. Die...