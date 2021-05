Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mythenbildner mit Hut Vor 100 Jahren wurde der esoterische Künstler und Rudolf-Steiner-Adept Joseph Beuys geboren Werner Jocks Die Selbststilisierung mit Anglerweste, Bluejeans und Hut hat den Grundstein gelegt für die umfassende Mythisierung der Person Joseph Beuys. Durch die massenhafte mediale Verbreitung dieses Bildes mit Hilfe der von Beuys selbst provozierten Skandale als Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie und durch diverse künstlerische Aktionen unter Verwendung ungewöhnlicher und teils unappetitlicher Materialien hat sich das Besondere und Rätselhafte von Person und Werk im Bild des Mannes mit dem Hut ins allgemeine Bewusstsein zu einer Ikone eingebrannt und auf dem Kunstmarkt zu einer Produktmarke. Wer im Rheinland auf einem Kostümfest mit Anglerweste und Hut erscheint, kann sicher sein, als »Beuys« identifiziert zu werden. Mit dem Begriff »soziale Plastik« hat Beuys den Kunstbegriff auf fast alle Bereiche der Gesellschaft ausgedehnt, einschließlich des Anspruchs der Gesellschaftsveränderung durch Kunst. Diese Idee basiert auf Rudolf Steiners esoterischen Lehren ...

Artikel-Länge: 21264 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen