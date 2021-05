»Der beste Immobilienmakler der Welt«

Es sei seine Aufgabe, das Land zu vermarkten, sagte Recep Tayyip Erdogan 2005, als er noch Ministerpräsident war. Und der heutige türkische Präsident hat Wort gehalten: Am Freitag entschied die Regierung, den staatlichen Tasucu-Hafen in der Großstadt Mersin zu verscherbeln. Private Konzerne sollen diesen für 40 Jahre betreiben dürfen, oder gar ganz abkaufen. Die Ankündigung erfolgte nur zwei Tage nach dem Verkauf von zigtausend Hektar Land in sechs Kommunen, das dem staatlichen Zuckerproduzenten Türkseker gehörte.

Das linke Nachrichtenportal Duvar fragte deshalb unlängst, an wen jeden Monat Millionen von Quadratmetern Grund und Boden verkauft werden. Schließlich werde dadurch die landwirtschaftliche Produktion und Ernährungssicherheit des Landes gefährdet. Gerade...