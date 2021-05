Zum Inhalt dieser Ausgabe | Turbulenzen um ÖVP »Ibiza«-Affäre: Opposition klagt Österreichs Finanzminister an Johannes Greß, Wien Der österreichische Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) kommt seit Monaten nicht mehr aus den Schlagzeilen. Am Montag brachten die Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und Neos eine Ministeranklage gegen Blümel ein, da er sich einer Anordnung des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) widersetzt habe. Auch wenn der Antrag wenig Erfolgsaussichten hat, wird es zusehends ungemütlicher für den Intimus des Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Anfang März hatte der VfGH geurteilt, Blümel habe dem »Ibiza«-Untersuchungsausschuss, der sich mit der »mutmaßlichen Käuflichkeit der ›türkis-blauen‹ Bundesregierung« beschäftigt, sämtliche geforderte Daten zukommen zu lassen. Da der Finanzminister dem nicht nachkam, ersuchte das Höchstgericht Bundespräsident Alexander van der Bellen vergangenen Donnerstag, beim Finanzminister eine Zwangsvollstreckung durchzuführen – ein bis dato einmaliger Vorgang in Österreich. Rechtsexperten sowie die Opposition werfen Blümel Verfassungsbruch vor und fordern...

Artikel-Länge: 3707 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen