ZDF-Zeit

Die Tricks der Lebensmittelindustrie

Produktentwickler Sebastian Lege deckt auf: Im Supermarkt, beim Hersteller und in der Dönerbude entlarvt er die miesen Tricks der Branche. Überall wird gestreckt, manipuliert und Kasse gemacht. Teil zwei folgt am 18. Mai.

ZDF, 20.15 Uhr

Erbe des arabischen Frühlings

Zwischen Aufbruch und Chaos

Ende 2010 begannen in Tunesien Proteste gegen die Regierung. Daraufhin gab es Proteste gegen die jeweiligen Regierungen in 17 Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens. Viele glaubten an Freiheit und Demokratie in der arabischen Welt. Doch die Euphorie fand ein schnelles Ende. D 2020. Folge zwei im Anschluss.

Arte, 20.15 Uhr

Utopia in Babelsberg

Science-Fiction aus der DDR

Die Defa drehte einige Science-Fiction-Filme, die heute wenig bekannt sind. Dabei zeigen diese Produktionen, in der DDR utopische Filme genannt, erstaunliche tech...