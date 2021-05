Demokratiespezi des Tages: Anders Fogh Rasmussen

Gesucht sind »frische Ideen, um den Vormarsch der Autokraten« zu stoppen. Nein, gemeint sind nicht die Kriegstreiber in demokratischem Gewand in den Schaltzentralen des Westens, sondern – wie eh und je – die Regierenden in China, Russland oder auch Venezuela. Im letztgenannten Land zum Beispiel ist der »Autokrat« einfach nicht bereit, dem »Selbsternannten« (Juan Guaidó) seinen ihm nicht zustehenden Platz zu überlassen. Mittlerweile sucht selbst die US-Regierung verzweifelt nach einer »brauchbareren« Personalie.

Nach Kopenhagen wurde Guaidó dennoch einge...