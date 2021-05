Amthors Lobbybrief veröffentlicht

In seinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern mischt sich der CDU-Bundesabgeordnete Philipp Amthor (CDU) fleißig in die Landespolitik ein. Am Freitag kritisierte er Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dafür, dass sie die Coronabeschränkungen nicht schnell genug lockere, wie der Nordkurier berichtete. Die Attacke sollte möglicherweise auch von einem Beitrag ablenken, der am Vortag auf der Internetplattform Abgeordnetenwatch.de erschienen war. Unter der Überschrift »Wie Philipp Amthor zum Türöffner von Augustus Intelligence wurde« machte die Plattform das entscheidende Dokument der Affäre, die den CDU-Mann vor knapp einem Jahr fast die politische Karriere gekostet hätte, erstmals öffentlich: den Lobbybrief von Amthor an den Parteifreund und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vom Oktober 2018.

Im März 2020 flog durch Spiegel-Recherchen die sogenannte Lobbyaffäre um den CDU-Abgeordneten auf. Amthor war spätestens ab Mai 2019 für das dubiose und mitt...