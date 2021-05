Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Corona und der Haustierboom Hund, Katze, Affe dringend gesucht Corona macht manche CDU-Politiker reicher, aber viele Menschen leider einsam: Könnte da nicht ein Hund, eine Katze oder gar ein Äffchen Gesellschaft leisten? Die Folge: Nach einem Jahr Coronakrise leben eine Million Haustiere mehr unter deutschen Dächern als zuvor. Doch seriöse Züchter können die riesige Nachfrage nicht mehr befriedigen. Betrügerische Geschäftemacher springen ein, der Markt regelt das eben wie immer schon selbst. D 2021. Arte, 19.40 Uhr Die 317. Sektion Laos, kurz vor der Niederlage Frankreichs im Indochina-Krieg: Eine Gruppe Soldaten – vier Franzosen und 41 Laoten – soll sich von ihrem Außenposten zurück ins Landesinnere durchschlagen. Auf ihrem Weg kämpfen die Soldaten nicht nur gegen die Viet Minh, sondern auch gegen den Dschungel, die Hitze, das Fieber ...

Artikel-Länge: 2628 Zeichen

