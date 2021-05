Rassismus am Frühstückstisch

Er: (In sich gekehrt, streicht Schokocreme auf eine Brötchenhälfte) »Ich hab’ vielleicht was Seltsames geträumt …«

Sie: (Keine Reaktion)

Er: (Blickt sie an) »Ich hab’ geträumt, ich hätte meiner Tochter einen Witz erzählt, den mein Vater immer gerne erzählt hat … Oder, warte mal … Nein, so war das: Ich hab’ geträumt, ich hätte dir erzählt, dass ich ihr diesen Witz erzählt hätte.«

Sie: (Blickt fragend auf, reagiert nicht. Dann aber doch) »Deinen Vater solltest du dir langsam mal abgewöhnen.« (Pause)

Er: »Das hast du mir im Traum auch gesagt.«

Sie: (Langer, vorerst wortloser Blick)

Er: (Beißt in sein Brötchen) »Und dann haben wir uns ziemlich in die Haare gekriegt … über den Traum.«

Sie: »… und was war das für ein Traum?«

Er: »Also … Da steht so ein großer Typ, ein Schwarzer, an einer Straßenbahnhaltestelle. Ich glaub’ in Leipzig. Ziemlich schwarz. Und neben ihm wartet ein altes Mütterchen auf die Bahn.«

Sie: »Jetzt erzähl bloß nicht so einen rassistischen Scheiß zum...