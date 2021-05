Mauern überwunden

Pam Africa sagte mir neulich, wir müssten Mumia besonders »im Auge behalten«. Als ich am Freitag, dem 7. Mai 2021, mittags die Besucherzelle betrat, sagte Mumia: »So einfach kann man also über diese Mauern klettern, Schwester!« Er gluckste. »Wie zum Teufel hast du es geschafft, hier hereinzukommen?« Ich zuckte mit den Schultern und stellte die Gegenfrage: »Seit wann lassen wir uns von Mauern aufhalten?« Wir tauschten einen Highfive-Gruß an der Trennscheibe aus. Dann sagte ich: »Ich habe den Wärter gerade gebeten, sich darum zu kümmern, dass wir jetzt den Kontaktbesuch machen können, der mir gestern von der Anstaltsleiterin genehmigt wurde, weil deine Quarantäne beendet ist.« Mumia antwortete: »Okay, dann lass uns reden, und wenn der Wärter zurückkommt, können wir ja in den anderen Raum umziehen.« Zehn Minuten später war es soweit, mein Kontaktbesuch bei Mumia war bestätigt, und wir konnten ohne die Plexiglastrennscheibe weiterreden. Nach einem Ellbogengru...