»Alles das gehört für uns zusammen«

Mehr als 500 Menschen haben am Sonnabend in der Düsseldorfer Innenstadt an einer Demonstra­tion anlässlich des Tages der Befreiung Deutschlands vom Faschismus teilgenommen. Diese stand unter dem Motto »Wir sind alle Antifa«. Worauf bezog sich das?

Zum einen wollten wir am 8. Mai auf die Straße gehen, um den 76. Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom Faschismus zu feiern. Zum anderen hatten die Proteste auch aktuelle Bezüge.

Nämlich welche?

Einerseit die Solidarität mit inhaftierten Antifaschisten wie Lina E. aus Leipzig. Andererseits kommt es seit Monaten in Düsseldorf zu Aufmärschen von selbstbezeichneten Querdenkern, die sich gegen die Maßnahmen der Bundesregierung im Kampf gegen die Coronapandemie richten. Daran nehmen neben Gruppierungen, die sich selbst irrwitziger- und fälschlicherweise »Freie Linke« nennen, auch militante...