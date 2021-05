Zum Inhalt dieser Ausgabe | Gewalteskalation in Ostjerusalem Israelische Polizei verletzt Hunderte gläubige Palästinenser. Radikale Siedler erwartet Gerrit Hoekman Die Situation in Jerusalem eskaliert immer schneller: Am Samstag abend ist es rund um die Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg erneut zu heftiger Gewalt seitens der israelischen Polizei gegenüber muslimischen Gläubigen gekommen. Mindestens 90 Palästinenser sind nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur WAFA verletzt worden, darunter auch Minderjährige. Rund 90.000 Muslime hatten sich zum wichtigsten Gebet des Fastenmonats Ramadan am Abend an der Moschee versammelt. Als sie im Anschluss blieben, um gegen drohende Räumungen p...

