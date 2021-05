Gegründet 1947 Sa. / So., 8. / 9. Mai 2021, Nr. 106

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Schutz vor Ausbeutung Die Pariser Kommune schaffte 1871 die Nachtarbeit für Bäcker ab, löste das städtische Leihhaus auf und beseitigte Strafabzüge vom Lohn. Auszug aus Lissagarays Geschichte des Aufstandes Die Delegation für Arbeit und Handel tat wirklich etwas fürs Volk. Sie war ausschließlich aus revolutionären Sozialisten zusammengesetzt und hatte sich die Aufgabe gestellt: »Alle Reformen, die in den öffentlichen Ämtern der Kommune und in den Beziehungen zwischen den Arbeitern – weiblichen wie männlichen – zu den Unternehmern durchzuführen seien, die Revision des Handelsgesetzbuches, der Zolltarife, die Reform aller Steuern und die Einrichtung einer Arbeitsstatistik.« Der Delegierte Leo Frankel (1844–1896, Mitglied der I. Internationale, enger Freund der Familie Marx, 1889 Mitbegründer der II. Internationale, jW) berief eine Kommission aus Arbeitern. In den Bezirken wurden Arbeitsnachweise eingeführt. Auf Verlangen der Bäcker wurde die Nachtarbeit unterdrückt. Ein Dekret über die Auflösung des städtischen Leihhauses und eins über die Abzüge vom Lohn wurden vorbereitet; das Dekret über die Enteignung der von den Unternehmern geschlossenen Werkstätten wurde...

Artikel-Länge: 4964 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen