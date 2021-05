Gegründet 1947 Sa. / So., 8. / 9. Mai 2021, Nr. 106

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht 100 Jahre Erich Fried Filmschau und Gala Glotze aus! Ab ins Netz! M&R und junge Welt haben rare Schätze ausgekramt und präsentieren diese im kostenlosen und für alle zugänglichen Livestream auf der jW-Website. Los geht’s mit unveröffentlichtem Material, vorgestellt und kommentiert von den Filmemachern Gerhard Lampe und Roland Steiner. Um 17 Uhr dann der Defa-Streifen »Die ganze Welt soll bleiben – Erich Fried. Ein Porträt« von 1988, es folgt um 18.30 Uhr die BBC-Produktion »Exiles: Erich Fried, Austrian Poet« von Jill Evans. www.jungewelt.de/erich-fried, Sa., ab 16 Uhr Ansonsten geht’s mir gut Die türkische Einwanderin Asli nimmt in Berlin an einem Probesprechen für einen Audioführer eines Museums teil und wird dabei mit Objekten aus ihrem H... www.jungewelt.de/erich-fried www.jungewelt.de/erich-fried

Artikel-Länge: 2256 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen