Der kleine Roosevelt

Joseph Bidens Politik der großen Ausgabenprogramme findet den Beifall zumindest der Mehrheit der Großkapitalisten seines Landes. Man kann das daraus schließen, dass erstens die großen Medien ihn loben, zweitens die Aktienbörse floriert und Biden selbst so traditionell kapitalunfreundliche Vorhaben wie die geplante Kapitalertragssteuererhöhung und eine Diskussion über die Patentfreigabe für Covid-19-Impfstoffe nicht übelgenommen werden.

In Deutschland tun sich erzkonservative Kommentatoren leicht, einen Mann zu loben, der erklärtermaßen sechs Billionen Dollar ausgeben will, um die Konjunkturerholung, die Modernisierung der Infrastruktur, den Wiederausbau früherer Sozialleistungen und den Kampf gegen den Klimawandel in die Wege zu leiten. Denn diese relativ menschenfreundlichen Vorhaben gehen einher mit einer schlimmeren außenpolitischen Aggressivität gegenüber Russland, Iran und vor allem China sowie nicht den geringsten Abstrichen bei der forcie...