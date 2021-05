»Schwarze Geschichte kommt kaum vor«

»The Black Curriculum«, BC, ist eine Organisation, die das Ziel hat, gegen den Mangel an schwarzem Geschichtswissen und schwarzen Perspektiven im britischen Schulsystem vorzugehen. Was kritisieren Sie?

Wir bemängeln, dass auf dem aktuellen Schullehrplan schwarze Geschichte gar nicht oder nur teilweise vorkommt. Jenseits des Sklavenhandels gibt es nichts in diesem Bereich, und die Menschen kennen sich deshalb kaum aus.

Wie wollen Sie dafür sorgen, dass mehr Wissen über schwarze Geschichte vermittelt wird?

Wir haben einen eigenen Lehrplan erstellt und unterrichten auch selbst in Schulen. Zudem bieten wir den Lehrerinnen und Lehrern Fortbildungen an, in denen es etwa um Sprache, Kompetenz im Umgang mit Rassismus und Pädagogik geht. Aber wir haben auch außerschulische Programme, etwa für Jugendliche oder Betriebe.

Wie sieht Ihr Curriculum für den Geschichtsunterricht an Schulen aus?

In Geschichte lehren wir beispielsweise die Rolle von schwarzen Menschen von der ...