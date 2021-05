Feldarbeiter in Gefahr

Wieder einmal trifft ein Coronaausbruch die, die sich am schlechtesten davor schützen können: Etwa 120 von insgesamt rund 1.000 Saisonarbeitskräften aus Osteuropa wurden auf dem größten Spargelhof Niedersachsens in der vergangenen Woche positiv auf das Virus getestet.

Für Aufruhr sorgte der Fall im Landkreis Diepholz. Die vielen Infizierten auf dem Spargel- und Beerenhof Thiermann in Kirchdorf und Asendorf erhöhten die Inzidenz im Landkreis auf 137,3 (pro 100.000 Einwohner) am Mittwoch. Damit griffen die Regeln der »Bundesnotbremse«, was manchen Bürger zornig »auf Spargelbauern, auf osteuropäische Saisonarbeiter und auf die Politik« stimmte, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstag berichtete.

Die Beschäftigten sollen dezentral in Asendorf untergebracht sein, wo Thiermann ebenfalls Spargel anbauen lässt. Anwohner schilderten allerdings laut RND, dass Saisonarbeiter in großen Reisebussen zu den Feldern gefahren worden seien – bei den Fahrte...