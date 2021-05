Der Sturm auf das Kapitol von Weimarshington

Die Lage der Nation: widersprüchlich. Die Coronazahlen gehen langsam zurück, und das Wetter ist unverändert unerträglich. Kann man beides nicht der regierenden Bundeskabarettanstalt vorwerfen. Die Leute bleiben einfach zu Hause. Vermutlich aus Furcht vor Ansteckung und wegen der filmreif dystopischen Wetterlage, kaum wegen der späten Föderalismusnotbremsung.

Der Söder hat das Oktoberfest abgesagt, jetzt muss ein Schuldiger her. CSU-Innenminister Joachim Herrmann hat ihn gefunden: Es ist der Scheißausländer! Der Herrmann stellte fest, »dass insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund einer Coronaimpfung immer noch skeptisch gegenüberstehen«. Er appellierte »eindrücklich an alle unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund«, sich gefälligst impfen zu lassen. (Womit?) »Auch ausdrücklich alle Asylbewerberinnen und Asylbewerber«, raunte er. Ins Lager schicken kann er sie nicht mehr. Dort leben sie in Bayern schon, ansteckungsfördernd gestap...