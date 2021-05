Ein Konzert gegen China

Statt »D 10« doch »G 7«? Als die Außenminister der sieben Staaten, die 1975, zum Zeitpunkt der Gründung ihres Zusammenschlusses, die größten Industrieländer der Welt waren, von Montag bis Mittwoch in London zusammenkamen, da hatten sie Delegationen aus weiteren Ländern zu Gast: aus Indien, Australien, Südkorea, Südafrika und, stellvertretend für den südostasiatischen Staatenbund ASEAN, aus Brunei Darussalam, das dieses Jahr den ASEAN-Vorsitz innehat. Zum G-7-Gipfel vom 11. bis zum 13. Juni in Cornwall sind die ersten drei erneut eingeladen, würden sie fest in das Format integriert, dann wären es insgesamt zehn »Demokratien« – also »D 10«. Das klingt hehrer, attraktiver als ein ordinäres »G 10«, und so wird das Kürzel in der Debatte denn auch gelegentlich gerne genutzt.

Einen Zusammenschluss von Demokratien zu bilden, eine Alliance, eine League of Democracies – die Idee ist nicht neu. Sie wird im außenpolitischen Establishment der Vereinigten Staaten seit d...