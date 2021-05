»Karrieristen und Versöhnler«

Aus einem offenen Brief unter dem Titel »Einfache Kommunisten wenden sich an die Delegierten des KPRF-Parteitags«, der im April veröffentlicht wurde, dokumentiert jW Auszüge:

Nichts gegen Kritik am Kapitalismus und an den Regierenden. Aber das Geschrei über die Verhängnisse des Kapitalismus und der Regierenden sind nur eine Tarnung, um die tiefen Risse im Gebäude unserer Partei selbst zu verdecken. Die KPRF ist in einer tiefen Krise. Wir verlieren die Sympathie der Gesellschaft, unsere Wahlergebnisse sinken von Jahr zu Jahr. Die KPRF leidet an derselben Krankheit, die seinerzeit zum Ende der KPdSU führte. Vor allem der enormen Distanz zwischen oben und unten in der Partei.

Der Karrierismus, das Streben vieler nach einträglichen Abgeordnetensesseln, ist der Grund für viele Konflikte in der Partei. Dabei gehen Mandate oft an Leute mit zweifelhaftem Ruf, die, kaum gewählt, schon zum »Einigen Russland« (die Regierungspartei, jW) wechseln. Was sollen wir mit so...