»Wir müssen frei sein in der Birne«, forderte Daniel Thioune noch vor Wochenfrist. Seit gestern gilt das nun zumindest für ihn selbst. Denn die Ulknudel des bundesdeutschen Profikickerwesens, auch bekannt als Hamburger SV, feuerte ihren bisherigen Coach, somit ist Thioune jetzt freigesetzt. Ursache des Ganzen: Auch im dritten Jahr in Folge entgleitet dem hanseatischen Nobelklub das Ziel Bundesligarückkehr auf den letzten Metern der Saison. Fünf sieglose Auftritte legte der HSV zuletzt hin, quälte sich am Wochenende zu einem 1:1 gegen den Karlsruher SC, rutschte in der Zwischenzeit auf den dritten Platz ab und droht vom jahrzehntelang stets nur mitleidig belächelten Nordrivalen Holstein Kiel überholt zu werden, der quarantänebedingt noch mit drei Spielen im Rückstand ist.

Richten soll es nun beim HSV einer, der als aktiver Kicker wohl wie...