»Organisiert die Welt!«

Verwechslungen kommen nicht von ungefähr. Als ich vor zwei Wochen meinem Arzt sagte, ich werde demnächst einen Artikel über Fried verfassen, reagierte er ganz erfreut: »Das hat der Dichter aber verdient. Ich erinnere mich noch gut an sein Gedicht ›Es ist, was es ist, sagt die Liebe‹.« Ich widersprach: »Nein, ich meine nicht den am 6. Mai in Wien geborenen Erich Fried, sondern den Friedensnobelpreisträger von 1911: Alfred Hermann Fried, gestorben am 4. Mai 1921 im Wiener Rudolfspital.« – »Nie gehört«, entgegnete mein Gegenüber, »waren die denn verwandt?« – »Nein, aber beide sind jüdischer Abstammung und in Wien geboren, waren dreimal verheiratet und herausragende Persönlichkeiten.«

Anders als Erich ist Alfred Hermann Fried heute weithin vergessen bzw. vergessen gemacht worden, obwohl oder gerade weil er Bahnbrechendes geleistet hat – nicht aber als Militär wie etwa Hindenburg, sondern als Pazifist und »Vorkämpfer der Abrüstung«, der sich sein ganzes Leben l...