Augen zu und kassieren

Seit fast zehn Jahren arbeitet die Deutsche Bank AG mittlerweile nach eigenen Angaben an einer Verbesserung der Geldwäscheabwehr. Allein in den vergangen beiden Jahren habe man zwei Milliarden Euro dafür aufgewendet und den zuständigen Personalstab deutlich aufgestockt, hieß es Ende vergangener Woche in der Konzernzentrale in Frankfurt am Main. Doch die erzielten Fortschritte reichen nicht einmal der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), die nicht dafür bekannt ist, beim Kampf gegen Finanzkriminalität zu strenge Maßstäbe anzulegen.

So hatte die Behörde am Freitag mitgeteilt, man habe gegenüber der Deutschen Bank angeordnet, »weitere angemessene interne Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen und Sorgfaltspflichten einzuhalten«. Vor allem bei der Aktualisierung von Kundendaten und der Überwachung von Finanztransaktionen wird Nachholbedarf gesehen. Bereits seit 2018 hat die Bafin bei der Deutschen Bank einen Sonderbeauftragten im Einsatz, der die...