Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kofferwühler des Tages: »G 7« Reinhard Lauterbach Schon Heinrich Heine hat sich über plumpe Versuche zur Kontrolle des »Informationsraums« lustig gemacht und im »Wintermärchen« gehöhnt: »Ihr Toren, die ihr im Koffer sucht / Hier werdet ihr nichts entdecken / Die Konterbande, die mit mir reist / Die hab’ ich im Kopfe stecken.« 178 Jahre später bestätigt Großbritanniens Außenminister Dominic Raab nachdrücklich die Bedeutung der »Konterbande im Kopfe«. Er forderte am Sonntag, beim Außenministertreffen der »G 7« seit diesem Montag werde es auch darum gehen müssen, »einen gemeinsamen Mechanismus« zu finden, um »russischer Propaganda und Des...

Artikel-Länge: 1868 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen