Mit allen Mitteln

Ein privater Betreiber von Pflegeheimen will Betriebsräte loswerden – und geht aggressiv gegen sie vor. Die Liste dessen, was er unternimmt, um das Ziel zu erreichen, ist lang: Erst am Donnerstag hatten die Anwälte der zum französischen Orpea-Konzern gehörenden Residenz-Gruppe angekündigt, Betriebsräte von einer Detektei überwachen lassen zu wollen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zeigte sich empört darüber.

Die Szene spielte sich bei einer Verhandlung vor dem Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven ab. Das Unternehmen wollte die Vorsitzende des Betriebsrates, Nicole Meyer, und deren Stellvertreterin fristlos entlassen. Außerdem sollte das Gremium aufgelöst werden. Doch das Gericht wies sämtliche Anträge ab. Die erhobenen Vorwürfe hätten nicht ausreichend begründet werden können, heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Außerdem sei kein wichtiger Grund erkennbar, der zum Aussprechen der Kündigung notwendig sei.

Gewerkschaftssekretärin Kerstin Bringmann sag...