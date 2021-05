Zum Abiturprüfungsstoff im Fach Deutsch hat dieses Jahr im Bundesland Brandenburg ein Gedicht des Autors Karl Heinz Ebell gehört. Es geht darin um die Wiedervereinigung Deutschlands, und es hat den folgenden Wortlaut: »die sonne wehrt sich / nicht mehr novembersonne reißt / breschen in beton wie im traum / kommen sie herüber können’s noch / nicht glauben tränen falln auf / den todesstreifen wir heben / sie auf kostbar / sind tränen der freiheit die / blutigen von gestern pflücken / wir aus dem stacheldraht und / legen sie dazu wir nehmen die / aufrechten in die arme wir / weinen und lachen mit ihnen / und feiern das fest der / freude ein stück von uns nehmen / sie mit auf den heimweg und in / der brusttasche unser versprechen / wir werden brücken schlagen / straßen bauen auch wir / sind...