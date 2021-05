Emirate etablieren sich im Mittelmeer

Die 2020 vereinbarte »Normalisierung« der Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) trägt erste wirtschaftliche Früchte. Das israelische Energieunternehmen Delek Drilling gab am vorigen Montag bekannt, dass es seine Beteiligung an dem Offshore-Erdgasfeld Tamar im östlichen Mittelmeer an die in Abu Dhabi ansässige Öl- und Gasgesellschaft Mubadala Petroleum verkaufen will. Das israelische Unternehmen hält 22 Prozent der Anteile an dem 2009 entdeckten Erdgasfeld, der Wert dieser Beteiligung wird mit rund einer Milliarde Dollar angegeben.

Delek Drilling gehört zur Delek-Gruppe, einem der größten israelischen Konzerne. Außer ihrem Schwerpunkt in der Energiebranche ist die Gruppe unter anderem auch der größte Autoimporteur des Landes und im internationalen Versicherungsgeschäft tätig, neben Israel vor allem in den USA. Mubadala Petroleum ist eine hundertprozentige Tochter der Mubadala Investment Company, die sich im Besitz der Reg...