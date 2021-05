Empörte des Tages: Türkische Kemalisten

Die kemalistische CHP – sogenannte Oppositionspartei in der Türkei – weiß, wie die regierende AKP zu schlagen ist. Okay, Antikriegshaltung gegen Kurden und Solidarität mit der linken HDP sind vielleicht nicht in ihrem Repertoire. Anerkennung des Armeniergenozids gehört auch nicht unbedingt zu ihren Stärken. Aber das Erbe des Staatsgründers (und nebenbei Massenmörders) Mustafa Kemal Atatürk – das gilt es zu bewahren! Dazu gehört auch, die Scheintrennung von Staat und Religion zu verteidigen, die in der Türkei unverschämterweise immer noch Laizismus genannt wird. Aber zurück z...