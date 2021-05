»An diesem Ort werden Kriege mitverantwortet«

Vor dem Amtsgericht in Frankfurt am Main hat am 28. April der Prozess wegen der Blockade des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, in Eschborn begonnen. Im Rahmen der Kampagne »Rise up against war – Rise up for Rojava« hatten am 4. Februar 2020 etwa 100 Aktive das Foyer dort besetzt. Nun gibt es Dutzende Strafverfahren – mit welchem Vorwurf?

Wir haben insgesamt mehr als 30 Anklagen bekommen, darunter Hausfriedensbruch, Nötigung, Rädelsführerschaft, ein Sammelsurium an Vorwürfen. Beim Auftaktprozess ging es um angebliche Körperverletzung gegen Polizisten, und zwar am Gleis des S-Bahnhofs Eschwege und in der Bahn. Obgleich die Demo längst beendet war und sich alle auf den Rückweg gemacht hatten, kam es zur Eskalation.

In dem Zusammenhang wurde ein Genosse wegen gefährlicher Körperverletzung und Angriffs auf sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt. Nach diversen Beweisanschauungen und Zeugenvernehmungen stellte die Richterin weg...