Gleiches Geld für gleiche Arbeit

Die IG Metall (IGM) beendet die Tarifauseinandersetzung in der Metall- und Elektroindustrie. Am Donnerstag abend beschloss der Vorstand der Gewerkschaft, die Verhandlungsergebnisse in allen Tarifgebieten anzunehmen – mit einer Ausnahme: Im IGM-Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen geht der Arbeitskampf vorerst weiter.

IG-Metall-Bezirksleiterin Birgit Dietze zeigte sich enttäuscht von der Kapitalseite. Deren Interessenverbände, VME in Berlin-Brandenburg und VSME in Sachsen, signalisierten außerhalb der Tarifrunde, dass sie reden wollten; komme es dann aber zu Verhandlungen, zeigten sie sich nicht bereit, »mit uns im materiellen Ber...