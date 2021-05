Geschasster Geheimdienstchef gekürt

Einst half er, den Bremer Murat Kurnaz weiter im US-Foltergefängnis Guantánamo leiden zu lassen (siehe jW vom 27.2.2007) – nun könnte er in den Bundestag einziehen. Am Freitag abend hat die Thüringer CDU Hans-Georg Maaßen, von 2012 bis Ende 2018 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, in Suhl zum Direktkandidaten im Südthüringer Wahlkreis 196 erkoren. Die Delegierten von vier CDU-Kreisverbänden votierten mit 37 von 43 abgegebenen Stimmen für Maaßen. Gegenkandidat Hardy Herbert kam auf sechs Stimmen. In dem Wahlkreis konnte Maaßen kandidieren, weil der ursprüngliche Anwärter Mark Hauptmann ...