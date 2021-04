Re: Fliegen, fahren, schweben

Der Verkehr der Zukunft

In Bruchsal entwirft Christian Bauer Pläne für Flugtaxis, seit 2019 verkehrt in dänischen Gewässern eine elektrisch betriebene Fähre, und in Niedersachsen wird die Bentheimer Eisenbahn aufgerüstet. Zumindest die erste Idee ist ziemlich beunruhigend, wenn der Himmel in der Großstadt von kleinen Hubschraubern bevölkert wird – aber Verkehrsminister Scheuer findet es klasse, bis zum ersten Aufflugunfall an der Wolkenampel. D 2020.

Arte, Fr., 19.40 Uhr

I Am Mother

Nachdem die Erde unbewohnbar und die Menschheit ausgestorben ist, wird in einem von der Außenwelt abgeschotteten Bunker ein Mädchen von einem humanoiden Roboter namens »Mutter« aufgezogen. Der Roboter wurde entwickelt, um die Welt neu zu besiedeln. Als eines Tages eine verletzte Frau vor der Luftschleuse des Bunkers aufta...