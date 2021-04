Einfach Weltklasse

Zwischen Anfang März und Anfang Mai dieses Jahres veranstalten die Heinz-Jung-Stiftung und Z. Zeitschrift Marxistische Erneuerung ein marxistisches Kolloquium unter dem Titel »Formwandel des Kapitalismus und die Rolle von Krisen – Grundlagen der historischen Kapitalismusanalyse«. In diesem Rahmen sprach am 29. März Marcel van der Linden zum Thema »Klassenwidersprüche und globale Klassenbildung in historischer und politischer Sicht«. Wir veröffentlichen an dieser Stelle Auszüge aus seinem Referat. (jW)

Um 1800 gab es weltweit ungefähr eine Milliarde Menschen. Soweit sie nicht zu jung, zu alt oder zu schwach waren, arbeiteten die meisten von ihnen in der Landwirtschaft, als kleine selbständige Bauern, besitzlose Pächter oder Schuldknechte. Lohnarbeiter gab es außer in Teilen Europas und Indiens noch relativ wenige; sie waren jedoch vorwiegend unfrei und konnten oft ihre Herren nicht ohne deren Erlaubnis verlassen. Auf den Plantagen in der Karibik, in Brasi...