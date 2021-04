Ticket to fade

Samstag vormittag im ICE München–Berlin. Ich habe mich in den hintersten Wagen gesetzt, nicht in Fahrtrichtung, sondern mit Blick nach hinten. Die Welt sieht anders aus, wenn man beim Bahnfahren durchs Fenster zurückschaut. Setzt man sich in Fahrtrichtung, sieht man etwas Kleines am Horizont auftauchen, das immer näher kommt und dann plötzlich weg ist. Wie die Zukunft. Schaut man im Zug rückwärts, erscheint etwas Großes, das langsam schrumpft, sich mit anderem verdichtet und im Nichts verschwindet. Wie das Leben.

Ich habe in dieser Woche meine Aussichten auf eine Zukunft schlagartig verbessert: Ich bin priorisiert und erstgeimpft worden. Das Ganze dauerte keine fünf Minuten. Rein, Test, Gespräch, Piks, fertig. Ich sollte noch eine Viertelstunde dableiben, um auszuschließen, dass mir ein drittes Ohr wächst, also ging ich in den Warteraum, wo Impflinge in ausgelassener Stimmung scherzten.

Ausgelassenheit ist in Nürnberg eine Seltenheit und wird nur auf Antrag...